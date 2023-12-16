Ozan Tufan attı. Erol Bulut kabusu yaşadı

Championship'in 22. haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City ile karşılaştı.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City konuk ekibi 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ile 59. dakikada Ozan Tufan’ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 36'ya yükselten Hull City 5. sıraya yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Cardiff City ise 30 puanda kalarak 12. sıraya geriledi ve play-off hattından uzaklaştı.