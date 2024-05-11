Ozan Tufan dert yandı

Bu sezon her ne kadar Championship’te play-off şansını kıl payı kaçırsalarda gösterdiği performansla herkesi hayran bırakan Ozan Tufan yaklaşan EURO 2024 öncesi açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 aday kadrosuna çağrılmayı hak ettiğini düşünen Ozan Turan Montella’ya çağrıda bulundu.

İşte Ozan Tufan’ın açıklamaları:

"Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha iki sene önce Avrupa Şampiyonası'na gittim. Atmosfere, duygulara hakimim... Bu sezon iyi bir performans sergiledim. İstatistiklerim iyi ve o uçakta olmayı umuyorum. Montella'nın beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum. Bizim açımızdan şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçta verileceğini düşünmüyorum. Geçirdiğimiz sezonun tamamına baktığınızda iyi ve olumlu performanslar sergilediğimi düşünüyorum ve turnuvada olmayı gerçekten çok istiyorum"

PERFORMANSI

Hull City formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Ozan Tufan 10 gol 2 asist kaydetti.