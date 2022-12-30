Ozan Tufan Hull City'de kalıyor

Liam Rosenior, ligde Birmingham City ile bugün oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezon başında Hull City'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'la ilgili transfer sorusuna yanıt veren Rosenior, herhangi bir gelişme olmadığını ve milli oyuncuya bir teklif gelmediğini söyledi.

İngiliz antrenör açıklamasında, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim." dedi. Hull City formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Ozan Tufan 4 gol kaydetti. Championship'te oynadığı 24 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Hull City, topladığı 27 puanla 21. sırada yer alıyor.