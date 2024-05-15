Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek
Macaristan Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından yapılan açıklamada ülkesinin Özbekistan ile nükleer çalışmalarda işbirliği yapacağını duyurdu.

Macar ve Özbek kamuoyunda bir süredir fısıltı halinde konuşulan işbirliği yapılan açıklama ile resmiyet kazandı. Macaristan Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Özbekistan'dan nükleer mühendisleri Macaristan'da eğiteceğini söyledi. Szijarto sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Nükleer enerji alanında onlarca yıllık deneyime sahip olduğumuz bir gerçek. Özbekistan Hükümeti'nin nükleer enerji uzmanlarını Macaristan'a eğitime göndermesi bu açıdan makul. Onları en iyi şekilde eğiteceğiz" dedi.

Szijarto ayrıca Özbekistan'ın Rusya'nın Rosatom şirketiyle bir nükleer enerji santrali için sözleşme imzalaması halinde soğutma kulesi için Macar teknolojisini kullanacağını da kaydetti.

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