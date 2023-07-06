Özbek seçmenler erken seçim için sandığa gitti

Türkiye'de yaşayan Özbekler, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi için sandık başına gitti.

Özbek seçmenler erken seçim için sandığa gitti


Özbekistan'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'deki Özbekler sandıklarda oylarını kullanıyor.

En önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da ve Ankara'da da seçimin son gününde mobil oy kullanma merkeziyle Özbekistan vatandaşları yasal haklarını kullandı.

Oy kullanan bir Özbek vatandaşı, "Türkiye'deki vatandaşlarımızın aktif katılımına şahit oluyor ve anavatanımızın geleceğine ve kalkınmasına kayıtsız kalmadıklarını görüyoruz" dedi.

Özbekistan'ın Ankara'daki diplomatik misyonu ise, erken seçim sürecine katılamayan Türkiye'deki Özbekleri 9 Temmuz'da büyükelçilik binasında gerçekleştirilecek olan siyasi sürece davet etti.

İHA

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