Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 6 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Kaynak: İHA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 6 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6 Haziran'da Türkiye’ye geliyor.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyeye yükseltilmesi ve iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması planlanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde Türk dünyasına yaptığı hizmetler sebebiyle "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edilmişti.

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