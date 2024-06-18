Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti

Özbek hükümeti, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik niteliklerini artırmaya yönelik kapsamlı bir reform girişiminin parçası olarak bilgi akışı üzerindeki kontrolünü gevşetmeyi gündemine aldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dün yaptığı bir konuşmada Özbekistan'ın 2026 gibi kısa bir gelecekte Dünya Ticaret Örgütü üyeliği kazanacağına dair inancını vurguladı.

Üyelik statüsü, örgüt tarafında, Çalışma Grubu olarak bilinen bir grubun gözetiminde yürütülen uzun bir müzakere sürecinin ardından veriliyor. Özbekistan'ın niteliklerini değerlendirmek üzere 1994 yılında bir çalışma grubu kurulmuş olsa da o tarihten bu yana üyelik yönünde ilerleme kaydedilmedi.

Dünya Ticaret Örgütü üyelik anlaşmaları, talepkar olan her üye ile ayrı ayrı müzakere ediliyor. Ancak bunların tümü açık, adil ve şeffaf politikalar üzerine kurulu bir liberal ticaret çerçevesi oluşturma gerekliliklerini zorunlu kılıyor. Söz konusu gereklilikler, Özbekistan'daki ekonomik ve siyasi faaliyetlerin tüm yönleri üzerinde katı bir kontrole sahip olan rejimin eski Özbek lideri İslam Kerimov'a pek cazip gelmiyordu. Mirziyoyev, 2016'da ölen Kerimov'un yerine geçtiğinden beri ekonomiyi liberalleştirme yönünde istikrarlı bir irade sergiliyor.

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