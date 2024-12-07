Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında serbest ticaret bölgeleri kurulacak

Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan sınırına yakın bölgelerde serbest ticaret bölgeleri oluşturmayı planlıyor. Bu, 3 Aralık’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başkanlık ettiği toplantıda duyuruldu. Toplantı, sosyal-ekonomik gelişim, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki iş dünyasının desteklenmesi konularında önemli adımların atılmasına olanak sağladı.

Ferghana bölgesinin Besharyk ilçesinde ve Kovaşay şehrinde yapılacak serbest ticaret bölgeleri, mevcut ticaret merkezlerinin genişletilmesiyle hayata geçecek. Beşarık, Tacikistan sınırına yakın bir konumda bulunuyor ve burada inşa edilen lojistik merkez, serbest ticaret bölgesine dönüştürülecek. Bu projeyle, bölge ihracatının 50 milyon dolar artması ve 2 bin yeni iş alanı açılması bekleniyor. Aynı şekilde, Kovaşay'da da benzer bir ticaret merkezi kurulacak ve bu bölge de Kırgızistan sınırına yakın olduğu için, bölgesel ticaretin gelişmesi adına önemli bir merkez olacak.

Ferghana bölgesinde son yedi yılda sanayi işletmelerinin sayısı üç kat arttı ve şu an 13 bin işletmeye ulaşıldı. Bu artış, büyük yatırım projelerinin ve sanayinin gelişiminin bir sonucu olarak 116 bin yeni iş alanı yaratılmasını sağladı. 2024 yılının 10 ayında bölgeye yapılan yabancı yatırımlar 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı ve ihracat ise 910 milyon dolara çıktı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yatırım miktarını artırma ve yeni iş alanları yaratma gerekliliğini vurguladı.

KOKAND SERBEST EKONOMİK BÖLGESİ VE YATIRIMLAR

Mirziyoyev, Ferghana bölgesinde yapmayı planladığı yatırımları da açıkladı. Kokand serbest ekonomik bölgesinin 210 hektar daha genişletilmesi planlanıyor. Bu genişleme ile 185 proje hayata geçecek ve toplamda 1 milyar dolar değerinde yatırımlar yapılacak. 12 bin yeni iş alanı yaratılması hedefleniyor. Ayrıca Kokand'da 71 hektar alanda bir teknopark kurulacak ve bu alanda 900 milyon dolar değerinde projeler gerçekleştirilecek. Teknopark, bölgedeki sanayi ve teknoloji üretiminin hızlanmasını sağlayacak.

Özbekistan, aynı zamanda Çinli ve Güney Koreli iş insanlarıyla büyük yatırımlar için anlaşmalar imzaladı. Çin ile yapılan 1 milyar dolar tutarındaki yatırım anlaşması ve Güney Kore ile yapılan 240 milyon dolarlık anlaşmalar, bölgenin ekonomik kalkınmasını önemli ölçüde destekleyecek. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle toplamda 1.210 hektar alanda sanayi bölgeleri kurulacak ve yaklaşık 30 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

TARIM VE İHRACAT POTANSİYELİ

Ferghana bölgesindeki tarım potansiyeli de önemli bir gelişim alanı olarak öne çıkıyor. Bölgedeki 91 bin hektar tarım arazisinin, daha verimli bir şekilde kullanılabileceği ve bununla birlikte tarımsal üretim ile işleme kapasitesinin artırılabileceği belirtiliyor. Örneğin, Ferghana ilçesinde her yıl 6 bin ton ahududu yetiştiriliyor ve bu ürünün işlenmesi ve depolanmasıyla katma değer elde edilebilir.

Özbekistan, 2025 yılı için bölgeye 3,7 milyar dolar yatırım çekmeyi ve ihracatını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yatırımların artırılması ve işsizliğin azaltılması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Bu adımlar, hem bölgedeki ekonomik büyümeyi hızlandıracak hem de iş gücü piyasasında büyük bir iyileşme sağlayacak.