Özbekistan ve Çin arasında işbirliği

Özbekistan ve Çin dışişleri bakanlıkları, ilk stratejik diyalog toplantısını gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
Özbekistan ve Çin arasında işbirliği

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Bahtiyar Saidov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Bakan Saidov da X hesabından yaptığı paylaşımda, Vang Yi ile Özbekistan-Çin dışişleri bakanlıklarının birinci stratejik diyalog toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özbekistan ile Çin arasındaki güçlü ve hızla gelişen stratejik ortaklığın, son yıllarda niteliksel olarak yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Saidov, toplantıda üst düzeyde sağlanan tüm anlaşmaların tam olarak hayata geçirilmesi ve ekonomi diplomasinin somut sonuçlarla zenginleştirilmesi konularına özel önem verdiklerini vurguladı.

Saidov, "Özbekistan ve Çin dışişleri bakanlıkları, istisnasız tüm alanlarda yakın işbirliğini daha da derinleştirmek için gerekli tüm çabaları seferber etmeye hazır" ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Saidov ve Vang Yi, Özbekistan ve Çin dışişleri bakanlıklarının stratejik diyalog toplantısının sonuç bildirisini imzaladı.

Saidov, Çin’deki temasları kapsamında ayrıca, Özbekistan-Çin İş Forumu’na katıldı ve Çin’in önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, taraflar arasındaki işbirliği meseleleri ele alındı.

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