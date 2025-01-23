Özbekistan ve Kazakistan'dan sağlıkta güç birliği

Özbekistan Sağlık Bakanı Asilbek Khudayarov, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İşleri İdaresi Tıbbi Merkezi Başkanı Alexei Tsoi liderliğindeki bir heyeti Taşkent'te ağırladı. Görüşmeye Kazakistan’ın Özbekistan Büyükelçisi Beibut Atamkulov da katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi gündeme alındı.

Heyet, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ne bağlı Merkezi Danışma ve Teşhis Polikliniği No. 1’i ziyaret etti. Ziyaret, son yıllarda hızla gelişen iş birliğinin somut bir örneğini oluşturdu. Öne çıkan bir diğer detay ise 100’den fazla Kazak öğrencinin hâlihazırda Özbekistan’daki tıp fakültelerinde eğitim görmesi oldu. Bu iş birliği, ülkeler arasında eğitim ve sağlık alanındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

ORTAK EĞİTİM PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR

2024/2025 akademik yılı itibarıyla Özbekistan Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Kazakistan Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi arasında ortak bir eğitim programı başlatıldı. Bunun yanı sıra, Özbekistan’daki tıp kurumları düzenli olarak Kazak uzmanların gerçekleştirdiği ustalık sınıflarına ve cerrahi demonstrasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu programlar, bilgi ve beceri paylaşımını artırarak sağlık sektöründe nitelikli iş gücünün oluşmasını sağlıyor.

YÖNETİM VE TEDAVİ KALİTESİNDE YENİ VİZYON

Bakan Khudayarov, iki ülkenin sağlık alanında bilgi ve deneyim alışverişini artırmayı hedeflediğini belirtti. Alexei Tsoi ise Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Tıbbi Merkezi’nin yönetim sistemine dair bilgiler paylaştı. Tsoi, bu sistemin Özbekistan’da uygulanarak personel kapasitesinin artırılabileceğini ve tedavi kalitesinin geliştirilebileceğini vurguladı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN YENİ UFUKLAR

Her iki ülkenin de sağlık sektöründeki ortak hedefleri, yenilikçi yaklaşımlar ve bölgesel iş birliğiyle daha da pekiştirilecek. Bu adımlar, yalnızca iki ülke için değil, aynı zamanda bölgenin genel sağlık standartlarının yükseltilmesi için de bir model oluşturuyor.