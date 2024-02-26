Özbekistan'da 69 çocuğun öksürük şurubundan öldü. 23 kişi ceza aldı

Taşkent Şehir Mahkemesi'nde geçen yıl başlayan davada 23 sanık, çeşitli suçlamalarla yargılandı.

Mahkeme, sanıkları ölüme neden olan kalitesiz ilaç üretme ve satma, görevlerini yerine getirmeme ve kötüye kullanma suçlarından hüküm giydirdi. Şurubun ülkeye ithal edilmesine izin veren "Kuramax Medikal" ve bu ilacın kullanılmasına onay veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkilileri de dahil olmak üzere 23 sanığa 2 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkeme kararına göre, bazı sanıklar ölen çocukların ailelerine tazminat ödeyecekken, bazıları belirli bir süre yetkili kurumlarda çalışamayacaklar. Hindistan menşeli "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun kullanılması sonucunda ülkede toplam 69 çocuğun öldüğü tespit edildi.

Semerkant'ta aynı şurubu kullanan 18 çocuğun ölmesi üzerine başlatılan soruşturma, bu trajik olayın boyutlarını daha da artırmıştı. Özbekistan Sağlık Bakanlığı, öksürük şurubunun içinde zehirli "etilen glikol" bulunduğunu belirlemiş ve ürünün satışını yasaklamıştı.