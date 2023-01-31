Çöle kar yağdı develer şoka girdi

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, değişen iklim şartları doğayı birlikte paylaştığımız diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Bunun son örneğini Özbekistan'da gördük.

Ülkenin çöl bölgesinde, Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede çöl beyaz örtüyle kaplanırken, video ile kayıt altına alınan görüntüler ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bölgeden servis edilen görüntülerde, kar yağışı nedeniyle karlara saplanan develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.