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Çöle kar yağdı develer şoka girdi

Özbekistan'da Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk sebebiyle çöle kar yağdı. Her yerin beyaza büründüğü çölde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde kar yağışı nedeniyle develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:58
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Özbekistan'da kar yağdı develer şoka girdi

Çöle kar yağdı develer şoka girdi
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, değişen iklim şartları doğayı birlikte paylaştığımız diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Bunun son örneğini Özbekistan'da gördük.

Ülkenin çöl bölgesinde, Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede çöl beyaz örtüyle kaplanırken, video ile kayıt altına alınan görüntüler ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

Bölgeden servis edilen görüntülerde, kar yağışı nedeniyle karlara saplanan develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.

 

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