Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım

Ukrayna'nın Taşkent Büyükelçisi Mikola Doroşenko, Özbekistan hükümetinin Ukrayna'ya 10 tondan fazla insani yardım gönderdiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım

Doroşenko, yaptığı açıklamada, kara yoluyla Ukrayna'nın Lviv şehrine ulaştırılan insani yardımın; kışlık giysi, ayakkabı, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluştuğunu aktardı.

Yardımdan dolayı Özbekistan'a teşekkür eden Doroşenko, ulaştırılan malzemelerin Lviv Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı ile Lviv Özel Tıbbi Yardım Kurumuna teslim edildiğini belirtti.

45 UKRAYNALI ÇOCUK TATİL İÇİN ÖZBEKİSTAN’DA

Doroşenko, ayrıca geçen hafta 45 Ukraynalı çocuğun tatil ve rehabilitasyon için Özbekistan'a getirildiğini belirtti.

Ukrayna'nın Taşkent Büyükelçiliğinin inisiyatifi ile Özbek iş insanları tarafından desteklenen söz konusu proje kapsamında Özbekistan’a getirilen Ukraynalı çocukların 12 gün boyunca yaz kamplarında tatil yapacağını kaydeden Doroşenko, Ukraynalı çocuklara desteklerinden dolayı Özbek iş insanlarına teşekkürlerini iletti.

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