Özcan Deniz'den eşini hedef alan kardeşine yanıt: Akşamı bekle

Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler gelinleri Samar Dadgar'ı hedef aldı.

Güler, abisi Özcan Deniz'in eşine suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Bu kız türlü şekilde oyunlarla bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki biz o dönemde ağabeyimin evinde, onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzey'i yalnız bırakmamak içindi...

Bizi kovduran kız şimdi de ailesini tamamen uzaklaştırdı! Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık! Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum… Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım. Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur.

ÖZCAN DENİZ: AKŞAMI BEKLE

Kız kardeşinin bu sözlerine çok sinirlenen Özcan Deniz de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Evet Yurda Hanım! Akşamı bekle birtanem" ifadelerini kullandı.

