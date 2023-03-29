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Ev sahibinden Özcan Deniz'e ölüm tehdidi

Eşi Samar Dadgar ile Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Özcan Deniz, ev sahibiyle karakolluk oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:19
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Özcan Deniz ev sahibiyle karakolluk oldu! 'Ölmeyi hak ediyorsun'

Ev sahibinden Özcan Deniz'e ölüm tehdidi
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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini talep etti. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.

'SİLAHIMI ALMAYA GİDİYORUM'

İddiaya göre; ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Özcan Deniz ve eşi kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak ev sahibi hakkında şikayetçi oldu. Ünlü sanatçı ifadesinde ölümle tehdit edildiğini ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi.
 

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