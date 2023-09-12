Özcan Deniz ile Samar Dadgar hakkında çıkan iddialar asılsız çıktı

Özcan Deniz ekim ayında Gold Film'in “Kızıl Goncalar” dizisiyle setlere dönecek. Ünlü şarkıcı bu nedenle sahne çalışmalarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıyor.

Bu arada başarılı yorumcunun ikinci kez baba olacağı haberi gündeme geldi. Geçen yıl evlendikleri dönemde de bebek haberi yapılan Deniz’in İranlı eşi Samar Dadgar‘ın kendisinin değil, ablası Sahar Dadgar‘ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son çıkan haberin de gerçeği yansıtmadığı ve tasarımcılık yapan Samar Dadgar‘ın bebek beklemediği öğrenildi. Eşi Özcan Deniz‘in de stil danışmanlığını yapan genç modacının kendi markası adına hazırladığı koleksiyona yoğunlaştığı belirtildi.

