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Özcan Deniz ve sevgilisi hakkında bomba iddia

2019 yılına Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in uzun süredir aşk yaşadığı 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendiği iddia edildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:58
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Özcan Deniz ve İranlı sevgilisi Samar Dadgar hakkında ortaya atılan iddia bomba etkisi yaptı

Özcan Deniz ve sevgilisi hakkında bomba iddia
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2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ile Özcan Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandı. Kuzey adındaki oğullarının velayeti ve şiddet iddiasından dolayı eski eşiyle sık sık davalık olan Özcan Deniz'in özel hayatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

SADE BİR  TÖREN YAPTILAR

50 yaşındaki Özcan Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı 28 yaşında İranlı modacı Samar Dadgar'a geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi etti. Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hafta sonu Zekeriyaköy'de evlerinde nikah masasına oturduğu iddia edildi. Sessiz sedasız evlenen çift, evlilik haberiyle ilgili hiçbir açıklama da yapmadı.

ÖZCAN'IN ANNESİ EVLENMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Özcan Deniz'in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan'ın da bunu düşünmesi lazım" diyerek evliliği veto etmişti.

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Tahsin
24.01.2023 17:09
Yapılan her şey güzeldir geç bile kaldık taliban dahi otomobil üretmeye talip elbette güzel olacak  
 
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