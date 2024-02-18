Özçekim uğruna denize düştüler

Datça’da gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen iki kadın hatıra kalsın diye fotoğraf çekilmek isterken denize düştü. Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.





Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Elde edilen bilgiye göre Aydın'dan yola çıkarak Datça'da yapılan Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grup kadın, festival alanındaki kordona gelerek, fotoğraf çekmek istedi. Kadınlar, özçekim yapmak için deniz kıyısına fazla yaklaşınca grupta bulunan iki kadın, dengesini koruyamayarak denize düştü. İki kadının denize düştüğünü gören çevredeki görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

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İlk müdahaleleri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye götürüldü. Denize düşen kadınların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.