Özdemir Erdoğan'dan Zeki Müren’e zehir zemberek sözler: Türkiye’ye atılmış …

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada
Özdemir Erdoğan'dan Zeki Müren’e zehir zemberek sözler: Türkiye’ye atılmış …

Ünlü müzisyen Özdemir Erdoğan, bir röportajında sanat güneşi Zeki Müren ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Zeki Müren’in belirli güçler tarafından şov amaçlı kullanıldığını iddia etti.

Özdemir Erdoğan sanatçının şöhretinin arkasında "bazı güçlerin" olduğunu savundu. Erdoğan, Türk sanat müziğinin ünlü sesi için “Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır” dedi.

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Magazin Burada'ya konuşan Özdemir Erdoğan, sanat güneşi Zeki Müren’in şov uğruna bazı güçler tarafından kullanıldığını iddia etti.

Erdoğan, "Dış güçler, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Türkiye’nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır ”dedi.

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PAŞA LAKABI BİLİNÇLİ VERİLDİ

Erdoğan, “Paşa lakabı bilinçli olarak verilmiştir. Paşa, Türkiye’de askerimizin en şerefli mertebesinden bir tanesidir. ‘Sanat Güneşi’ denmiştir. Sanat Güneşi hadisesi yanlış bir deyimdir. Yöresel bir değer, sanat güneşi olamaz! Bütün bunlar şöhret içindir. Güzelim sesi belli bir süre sonra; şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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