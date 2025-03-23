Özel bireylere farkındalık atölyesi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü, özel bireylere yönelik birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında özel bireylerle farkındalık atölyesi gerçekleştirildi. Uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler keyifli vakit geçirdi.
Atölye kapsamında çeşitli oyunlar oynanarak özel bireylerin sosyal etkileşimi artırıldı. Etkinlik boyunca gönüllerince dans eden özel bireyler, eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, el baskılarıyla oluşturulan resimler büyük beğeni topladı.