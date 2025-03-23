Özel bireylere farkındalık atölyesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Özel bireylere farkındalık atölyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu özel bireylere yönelik farkındalık atölyesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü, özel bireylere yönelik birbirinden özel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında özel bireylerle farkındalık atölyesi gerçekleştirildi. Uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler keyifli vakit geçirdi.

Atölye kapsamında çeşitli oyunlar oynanarak özel bireylerin sosyal etkileşimi artırıldı. Etkinlik boyunca gönüllerince dans eden özel bireyler, eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, el baskılarıyla oluşturulan resimler büyük beğeni topladı.

Özel bireylere farkındalık atölyesi

Özel bireylere farkındalık atölyesi

Özel bireylere farkındalık atölyesi

Özel bireylere farkındalık atölyesi

Özel bireylere farkındalık atölyesi

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