Özel çocuklar için sünnet merasimi

Kaynak: İHA
Özel çocuklar için sünnet merasimi
Kütahya'da, Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Erkal, bu özel etkinliğe katıldı.

Programda, askerlik çağına gelmiş 5 engelli bireye asker kınası yakılırken, engelli ailelerin çocukları ve özel çocuklar için de sünnet merasimi düzenlendi. Vali Yardımcısı Erkal, etkinliğin toplumsal dayanışma ve farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Erkal, etkinlikte ailelerle birebir görüşerek çocukları tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti. Aileler de Vali Yardımcısı Erkal'a gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin ve ailelerinin toplumda daha fazla kabul görmesine ve desteklenmesine katkı sağladı.

Son Haberler
Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia Dünya
Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler Gündem
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler
Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu Gündem
Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu
TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi Spor
TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi
Dang humması vakaları gittikçe artıyor Sağlık
Dang humması vakaları gittikçe artıyor
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi Gündem
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi