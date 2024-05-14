Özel çocuklar için sünnet merasimi

Vali Yardımcısı Hasan Erkal, bu özel etkinliğe katıldı.

Programda, askerlik çağına gelmiş 5 engelli bireye asker kınası yakılırken, engelli ailelerin çocukları ve özel çocuklar için de sünnet merasimi düzenlendi. Vali Yardımcısı Erkal, etkinliğin toplumsal dayanışma ve farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Erkal, etkinlikte ailelerle birebir görüşerek çocukları tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti. Aileler de Vali Yardımcısı Erkal'a gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin ve ailelerinin toplumda daha fazla kabul görmesine ve desteklenmesine katkı sağladı.