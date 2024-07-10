Özel düzenekle aşçılık yapıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özel düzenekle aşçılık yapıyor

Geçirdiği trafik kazasında e vücudunun hareket kabiliyetinin yüzde 80’ini kaybeden Restaurant Johnanneskeller'in sahibi Avusturyalı şef Peter Lammer, tasarladığı özel cihazla aşçılık mesleğine devam ediyor.

Restaurant Johnanneskeller'in sahibi Avusturyalı şef Peter Lammer 44 yaşındayken bir motosiklet kazasında ağır yaralandı. Kaza sonrası zor günler geçiren ve vücudunun hareket kabiliyetinin yüzde 80’ini kaybeden Lammer, 10 ameliyat ve rehabilitasyon süreci geçirdi.

Yemek yapma tutkunu olan ancak yaşadığı sakatlıktan ötürü işine devam edemeyen Lammer, arkadaşı Bernhard Tichy’in tavsiyesi sonrası kendisine yeni bir yol haritası çizmeye karar verdi.

Lammer’in gastronomi sevgisini sürdürmesi gerektiğini düşünen Tichy, arkadaşının rahatça yemek yapması için özel bir cihaz tasarladı. Koltuk değneklerine ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Lammer, arkadaşıyla beraber geliştirdiği cihaz sayesinde mutfağında çalışmaya devam ediyor.

“Ayakta Alkışlama” olarak adlandırılan cihaz ile iki elini serbest bırakarak çalışan Lammer, ‘hem ayakta duruyor hem de oturuyormuş’ gibi görünen görüntüsü ile kolaylıkla yemek yapıyor.

Country Town House isimli internet sitesine konuşan Lammer, “Yemek sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Benim için yemek her şeyin ölçüsüdür ve kutlanması gerekir. İster dört çeşit yemek, ister çocuklarım veya torunlarım için okul sonrası küçük bir atıştırmalık olsun; lezzet, sağlık, zaman, güzellik ve en önemlisi birliktelik gerektirir. İşte o zaman gerçekten sohbet etmeye başlıyoruz, herkes kendi günlük hayatından, fikirlerinden, planlarından bahsediyor.”

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