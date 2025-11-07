CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın” demişti.

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını açıklamıştı. Özgür Özel, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

ÖZEL'DEN GEÇMİŞ HATIRLATMASI

Özel ise tazminat davasına dair, geçmiş hatırlatmasında bulunarak, "Erdoğan'la ilgili Şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE BİR ANAYASA VAR. KARARLARINA UYULMUYOR"

Tayfun Kahraman için AYM'nin 'yeniden yargılanmalı' kararı, yerel mahkeme tarafından reddedilmişti. Özel bu duruma, "Bu ülkede bir anayasa var. Kararlarına uyulmuyor. AYM kararını tanımamak, hukuk yok saymaktır" dedi.

'GAZETECİLERİN MESLEKLERİNİN YAPILMASI ENGELLENDİ'

Gazetecilere yapılan operasyona da değinen Özel, "Gazetecilerin mesleklerinin yapılması engellendi" şeklinde tepki gösterdi.