Rekabet Kurulu’ndan özel Fransız liselerine soruşturma

Rekabet Kurulu, 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili 5 özel eğitim kurumunun, fiyat tespiti yaparak 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarını ele aldı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak, 5 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak soruşturma açmaya karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön raştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 10.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına, 22-51/766-M sayı ile karar verdi."

MADDE 4 NEDİR

Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

VELİLERİN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu okulların velilerinden gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Rekabet Kurulu uzmanlarınca 4 ay bu özel eğitim kurumları hakkında ön araştırma yapıldı. Ön araştırmada özel okulların, fiyat tespitinde birlikte hareket ettiklerine yönelik bilgiler elde edildi. Bu bilgiler ve yapılan tespitlerin değerlendirilmesinin ardından 2 ayrı soruşturma açılmasına karar verildi.

ARALARINDA ZİYA SELÇUK'UN OKULU DA VAR

Ayrıca kurul, 5 Fransız lisesinin yanı sıra 8 özel okul hakkında da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamına alınan okullardan Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sahibi olduğu Maya Okulları'da yer alıyor.