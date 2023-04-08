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Özel halk otobüsü yaya geçicinde anne ve oğluna çarptı

Gebze’de yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve oğluna özel halk otobüsü çarptı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:38
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Özel halk otobüsü yaya geçicinde anne ve oğluna çarptı

Özel halk otobüsü yaya geçicinde anne ve oğluna çarptı
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İHA

Otobüsün altında kalan anne ve oğlu yaralanırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.Ş idaresindeki 41 J 4326 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmekte olan, K.K ve oğluna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde, otobüs durdurulurken, anne ve oğlu bulundukları yerden çıkarıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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