Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Özel Harekat Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşıladı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

Bahçeli, karşılamanın ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 51 polis anısına yapılan 'Özel Harekat Anıtı'na çelenk bırakıp, dua etti. Bahçeli, daha sonra Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret 10 dakika sürdü. Ziyarette, Bahçeli'ye tablo hediye edildi. Bahçeli, tören mangasını selamlayarak Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı.

81283-15.jpg

81283-14.jpg

81283-10.jpg

81283-11.jpg

81283-13.jpg

81283-4.jpg

81283-8.jpg

81283-12.jpg

81283-5.jpg

81283-6.jpg

81283-7.jpg

81283-9.jpg

81283-2.jpg

81283-3.jpg

81283-1.jpg

81283.jpg

İlgili Haberler
Binali Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması. ‘Bana göre ikinci Çanakkale destanıdır’
İşçilere '15 Temmuz' talimatı: Katılmayan personel tespit edilecek
Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala 15 Temmuz gecesi verdiği emri açıkladı "Gerekirse hainlerin başlarına yıkın"
Son Haberler
Arda Turan Bodrum'da Spor
Arda Turan Bodrum'da
Sörloth teklifi kabul etti Spor
Sörloth teklifi kabul etti
Mahkemeden flaş Trump kararı. Suikast girişimi sonrası Dünya
Mahkemeden flaş Trump kararı. Suikast girişimi sonrası
Aziz Yıldırım TFF seçimine el attı Spor
Aziz Yıldırım TFF seçimine el attı
Süper Lig maçları Bodrum'da oynanacak Spor
Süper Lig maçları Bodrum'da oynanacak
Emeklilere 3 bin TL verilecek. SGK uzmanı açıkladı Ekonomi
Emeklilere 3 bin TL verilecek. SGK uzmanı açıkladı
Kırgızistan’daki selde 4 kişi öldü Dünya
Kırgızistan’daki selde 4 kişi öldü