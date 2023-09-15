Özel harekat polisinden İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Özel harekat polisinden İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde belirlenen çok sayıda adreste, 87 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Bağcılar'da bulunan dört katlı bir binanın ikinci katına baskın düzenleyen polis ekipleri, şüpheli şahısları kontrol altına aldıktan sonra daire içerisinde arama yaptı.

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Benzer şekilde Pendik'te de adreslere operasyon düzenlenip arama yapıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yanı sıra operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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