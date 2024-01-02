Tüm mobil abonelerden alınan Özel İletişim Vergisi tutarı değişti. Tüm hat sahiplerini ilgilendiren haber Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, Özel İletişim Vergisi ne kadar oldu? 2024 Özel iletişim Vergisi ne kadar?

2024 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı için mobil telefon aboneliğinde alınan 260 TL'lik özel iletişim vergisi yüzde 53.8 artırılarak 2024 yılı için 400 liraya çıktı.

Yeni hat alacak kullanıcıların faturalı veya faturasız tek seferlik 400 TL'lik vergi ödemesi gerekecek.

Yeni mobil hat, yeni sabit hat ve yeni sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil edilecektir. Her yeni aboneden 12 ay boyunca ayda 33,33 TL Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi alınması kararlaştırıldı.

Mevcut aboneliği bulunanlar için alınan Özel İletişim Vergisi oranı değişmedi. Mevcut aboneler faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecektir.

2024 TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ

Faturalı veya faturasız hat ve operatör yeni hat sahibi olacaklar Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacaklar. Yapılan bu zamla cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de 2024 yılı için 9,43 TL'den 15 liraya çıktı.