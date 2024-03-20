Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin destek tutarları artırıldı

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarlarının artılmasına karar verildi.

OSB'lerin içindeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları şu sözleri ekledi:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 22 bin 661 TL, bilişim teknolojilerinde 21 bin 450 TL, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 28 bin 684 TL, elektrik-elektronik teknolojisinde 34 bin 378 TL, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 33 bin 376 TL, gemi yapımında 34 bin 378 TL, gıda teknolojisinde 29 bin 929 TL, kimya teknolojisinde 32 bin 839 TL, laboratuvar hizmetlerinde 22 bin 661 TL, makine ve tasarım teknolojisinde 33 bin 638 lira, matbaa teknolojisinde 29 bin 206 lira, metal teknolojisinde 32 bin 839 TL, mobilya ve iç mekan tasarımında 29 bin 690 TL, moda tasarım teknolojilerinde 24 bin 799 TL, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 948 TL, plastik teknolojisinde 33 bin 34 TL, tekstil teknolojisinde 31 bin 290 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 29 bin 206 lira, uçak bakımında 28 bin 684 TL, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 35 bin 938 TL."

OSB'lerin dışındaki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları şöyle:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 18 bin 586 TL, denizcilikte 20 bin 280 TL, elektrik-elektronik teknolojisinde 21 bin 307 TL, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 20 bin 280 TL, gemi yapımında 20 bin 280 TL, gıda teknolojisinde 19 bin 20 TL, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 16 bin 890 TL, inşaat teknolojisinde 18 bin 586 TL, kimya teknolojisinde 19 bin 934 TL, makine ve tasarım teknolojisinde 20 bin 350 TL, motorlu araçlar teknolojisinde 21 bin 943 TL, radyo-televizyonda 18 bin 838 TL, tarımda 21 bin 943 TL, uçak bakım alanında 18 bin 586 TL, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 22 bin 636 TL."

Tebliğ, şubat ve haziran taksit ödemeleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.