Özel öğrenciler ile kano

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, doğuştan veya sonradan bir hastalık ya da kaza sonucu bedensel veya zihinsel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumda farkındalık yaratmak ve özel bireylerin sosyal aktivitelere katılımını teşvik etmek amacıyla özel öğrencilere yönelik bir kano etkinliği düzenlendi. Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, Köyceğiz Delta Plajı'nda başladı ve gölde devam etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler keyifli bir gün geçirerek kano sporunu deneyimlediler. Etkinliğin ardından engelli bireylerin sorunları gündeme getirildi ve bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.