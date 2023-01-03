Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışı konusunda "Sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın (4 Ocak) belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de adeta füze gibi fırlayan enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kaldı ki kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı. Ancak bu konuda da son sözü bakanlığın vereceği ifade ediliyor.

Bakan Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın (4 Ocak) belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." diye konuştu.

İLAN EDİLEN KAYIT PARALARI ŞAŞKINLIK YARATTI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de adeta füze gibi fırlayan enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kaldı ki kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı. Ancak bu konuda da son sözü bakanlığın vereceği ifade ediliyor.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul yönetimleri bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında ek yaparak artış yapabiliyorlar. 2022'de 12 aylık ortalama TÜFE rakamı yüzde 72,31 ÜFE ise 128,7 çıktı.

Bu iki oranın toplamın 2 bölümüne 5 puan eklendiğinde özel okulların yasal zam tavanı ortaya çıkıyor. Yani yüzde 105. Ancak ne özel sektörde ne kamuda çalışanların gelirleri 2022'de bu oran da artmadı. En yüksek artış asgari ücrette o da yüzde 100'ü zor buldu. Bugün açıklanan memur zamlarında da yıllık gelir artışı sadece yüzde 77 olabildi. Kaldı ki özel okul öğretmenlerinin bile bu zam oranlarının yakınından bile geçmediği ortadayken özel okulların velilerine duyurduğu kayıt paraları şaşkınlık yarattı.

VELİLER ZARARA UĞRAMIŞ OLDU

Üstelik 19 Şubat 2020'de Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliği ile bu ücret artışı formülü bir gecede veli aleyhine özel okulların lehine olacak şekilde değiştirilmişti. 2014'de çıkarılan yönetmelikte (TÜFE+ÜFE)/2 +%5 nin sadece 'yıllık' değişim oranı baz alınıyordu.

2020'de sessiz sedasız özel okulların talebi ile değiştirilen madde bir anda 12 aylık 'ortalama' enflasyona çevrildi. Böylece okullar zam tavanını daha da yükseltme imkanı buldu. Bugün 2020'deki değişiklik olmasa zam tavanı resmi rakamlarla yüzde 105,5 değil yüzde 85.5'te kalacaktı. Çünkü baz etkisiyle düşen enflasyon yıllık değişimde TÜFE, yüzde 64.27'ye ÜFE de yüzde 97,7'ye gerilemişti. Ancak yönetmelikteki o ince hesaplı değişimle yine veliler zarara uğramış oldu. (Haberturk)