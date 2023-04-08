Bunun adı resmen soygun. Özel okuldan kayıt yenileme vurgunu

YENİÇAĞ/ Erhan SONGÜR

Okulların kapanmasına 2,5 ay kaldı. Özel okullar öğrenci kapma yarışına girdi ama fiyatlar da uçtu. Velilere mesaj atan okul yönetimleri, o mesajların içinde "Söz konusu ücretler sadece bu tarihler arasında geçerli, olup , bu tarihten sonra yapılacak kayıt yenileme işlemlerinizde yeni dönem ücretleri geçerli olup, 2023-2024 yeni dönem kayıt ücretleri daha sonra ayrıca duyurulacaktır." diye yazıyor. Velilerin eleştirileri bitmek tükenmek billiyor. Geçen yılki ücreti 34 bin lira olan özel bir okul için gelecek yıl kayıt ücreti yüzde 100'e yakın bir artışla 66 bin liraya çıkarılmış. İndirim de söz konusu..Önce bindirilmiş fiyat yer alıyor ondan sonra da yüzde 10 indirim yapılacağı belirtiliyor. Fiyatları gören velilerin gözü fal taşı gibi açılıyor. TÜİK'in mart ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 50,51...Öğrenci kayıdı için istenen miktar ise yüzde yüze yakın. Veliler bu duruma isyan edip, sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. İşte onlardan biri:

"Bu da soygunun başka versiyonu olsa gerek. Sözde özel fiyat dedikleri şu: geçen yıl 34 bin olan yıllık ücret, yeni eğitim dönemi için peşin 60, taksitle 66 bin liracık olmuş. Öğrencileri ne olarak görüyorsunuz ."