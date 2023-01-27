27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Özel okullar zam sınırını aşmanın yolunu buldu. Kabul etmeyenleri ‘İstenmeyen aile’ ilan ediyorlar

Özel okullar zam sınırını aşmanın yolunu buldu. Kabul etmeyenleri ‘İstenmeyen aile’ ilan ediyorlar

Özel okulların yüzde 65’lik zam oranını yukarı çekmek için buldukları yöntem ortaya çıktı. Buna göre, yemek ücretlerine yüksek zam yapan özel okullar, söz konusu zammı ödemek istemeyen aileleri ‘İstenmeyen aile’ ilan ediyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:08
Takip Et

Özel okullar zam sınırını aşmanın yolunu buldu

Özel okullar zam sınırını aşmanın yolunu buldu. Kabul etmeyenleri ‘İstenmeyen aile’ ilan ediyorlar
+
Aa
-

Özel okulların 2023’te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre; 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı yüzde 65 oldu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, zammın belirlendiği toplantıda öğretmenleri temsil eden kimsenin olmadığını söyledi.

Tele 1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu Gerçek Ekonomi programına konuk olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu özel okulların yüzde 65 artışı nasıl yükselttiğini anlattı.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Özel okullar karşısında veliler tüketici sıfatını taşırlar. Geçtiğimiz 7 bin olan yemek ücreti 55 bine kadar çıkarıldı. Amaç yüzde 65’i yükseltmek. Genel gider kalemi altında bunlar arttırılıyor. Veliler bu parayı geri alabilirler. Çünkü okullar yüzde 65’in üzerine çıkamazlar. Aileler de bu artışa tepki gösterip dava açıyor. O zaman da okullar bu parayı ödemeyen aileleri ‘istenmeyen aile’ ilan ediyor. Ama aile yemek hizmeti almak istemediğini yazsın okula. Tüketici kanunu çok net. Çocuk bir yıl boyunca kendisine verilen bu yemeği yesin. Sonra da aileler gidip başvuru yapsın. Tüketici kanununda sipariş edilmeyen ürün için bir talepte bulunamazlar.”

“EĞİTİM DESTEKLENMELİ”

“Veli çocuğunu ikinci yuvası olan eğitim kurumlarına gönderiyor. Kimse çocuğuna mobinge uğramasını istemiyor. Okulla da karşı karşıya gelmek istemiyor. Eğitim desteklenmeli.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ramiz Ağa
27.01.2023 13:04
Son dakika haberi!-insandan koyun yapmayı başaran Türkiye Nobel tıp ödülü ne layık görüldü.bu akp başta oldukça bu ödül hep senin Türkiyem  
 
M.TÜRK
27.01.2023 13:01
sonuç :akape ülkeyi yönetemiyor!!!  
 
şahin
27.01.2023 12:18
Bide utanmadan çıkıp ilgili kurumlar beyanat veriyorlar. Arkadaş sizin beyanınızı tınlamıyorlar, kafalarına göre %100 ün üzerinde zam yapıyorlar. Aklımızla alay etmeyin lütfen. Sizi dinleyen yok.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
3
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Sneijder'den Mourinho açıklaması
﻿Sneijder'den Mourinho açıklaması
﻿Sneijder'den Mourinho açıklaması
﻿İYİ Partili Emine Küçükali: Kapı kapı dolaşıp İstanbul'u depreme hazırlıyoruz
﻿İYİ Partili Emine Küçükali: Kapı kapı dolaşıp İstanbul'u depreme hazırlıyoruz
﻿İYİ Partili Emine Küçükali: Kapı kapı dolaşıp İstanbul'u depreme hazırlıyoruz
﻿MTV ödemelerinde süre doluyor. Son dört gün
﻿MTV ödemelerinde süre doluyor. Son dört gün
﻿MTV ödemelerinde süre doluyor. Son dört gün
﻿Aman çöpe atmayın müthiş faydaları var
﻿Aman çöpe atmayın müthiş faydaları var
﻿Aman çöpe atmayın müthiş faydaları var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.