Özel okullar zam sınırını aşmanın yolunu buldu. Kabul etmeyenleri ‘İstenmeyen aile’ ilan ediyorlar

Özel okulların 2023’te yapacağı zam oranı kesinleşti. Buna göre; 2023- 2024 eğitim öğretim yılında özel okul zam oranı yüzde 65 oldu.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, zammın belirlendiği toplantıda öğretmenleri temsil eden kimsenin olmadığını söyledi.

Tele 1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu Gerçek Ekonomi programına konuk olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu özel okulların yüzde 65 artışı nasıl yükselttiğini anlattı.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Özel okullar karşısında veliler tüketici sıfatını taşırlar. Geçtiğimiz 7 bin olan yemek ücreti 55 bine kadar çıkarıldı. Amaç yüzde 65’i yükseltmek. Genel gider kalemi altında bunlar arttırılıyor. Veliler bu parayı geri alabilirler. Çünkü okullar yüzde 65’in üzerine çıkamazlar. Aileler de bu artışa tepki gösterip dava açıyor. O zaman da okullar bu parayı ödemeyen aileleri ‘istenmeyen aile’ ilan ediyor. Ama aile yemek hizmeti almak istemediğini yazsın okula. Tüketici kanunu çok net. Çocuk bir yıl boyunca kendisine verilen bu yemeği yesin. Sonra da aileler gidip başvuru yapsın. Tüketici kanununda sipariş edilmeyen ürün için bir talepte bulunamazlar.”

“EĞİTİM DESTEKLENMELİ”

“Veli çocuğunu ikinci yuvası olan eğitim kurumlarına gönderiyor. Kimse çocuğuna mobinge uğramasını istemiyor. Okulla da karşı karşıya gelmek istemiyor. Eğitim desteklenmeli.”