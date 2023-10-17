Özel sermaye fonlarının temsilcileri İstanbul'da buluşacak

Küresel özel sermaye fonlarının temsilcileri, 19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları Konferansı'nda bir araya gelecek.

KAYNAK: AA
Özel sermaye fonlarının temsilcileri İstanbul'da buluşacak

Globalturk Capital'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteği, Küresel Özel Sermaye Birliğinin stratejik ortaklığıyla bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası organizasyon için dünyanın birçok ülkesinden varlık yöneticileri İstanbul'a gelecek.

Birbirinden zengin içerikli panellerin düzenleneceği etkinlikte, üst düzey bireysel konuşmacılar yer alacak.

Konferansta, küresel, bölgesel ve Türkiye'ye yönelik yatırım stratejilerinden özel kredi ve fintek araçlarının sunduğu alternatif finansman fırsatlarına, Borsa İstanbul'da halka açılma fırsatlarından Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki Türkiye'ye yönelik yatırım imkanları ile teknoloji ve kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına kadar birçok önemli konu ele alınacak.

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