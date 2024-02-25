Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi

Kaynak: ANKA
Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde, Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Özel'in bu göreve gelmesiyle CHP, 12 yılın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

Özel, göreve seçilmesine ilişkin, “Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak. Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere, Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum. Bu görevi 2022 yılından bu yana partimiz adına sürdüren Sayın Ünal Çeviköz'e de katkıları için teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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