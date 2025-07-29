Özel'den Erdoğan'a 'envanter' tepkisi: Ağzını açmasa iyi olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Özel, ülke genelindeki orman yangınlarını da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" ifadelerine yanıt veren CHP lideri Özel, "Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta ve hatta yetkileri yok. Bazen yetkiniz yok gelmeyin bile dedikleri oluyordu geçmişte, keşke büyükşehirlerin elinde öyle bir imkan olsa. Büyükşehirlerin elinde hava aracı bulundurma yetkisi bile yok artık" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir şey iyi gitmediği gibi yangın söndürme işi de iyi gitmiyor. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz. Yarın üç genel başkan yardımcımız bu konuya özel basın toplantısıyla tespit ve önerileri paylaşacak.

"ENVANTER MESELESİNDE AĞZINI AÇMASA İYİ OLUR"

Envanter meselesinde ağzını açmasa iyi olur Sayın Erdoğan. Envanterinde 14 tane lüks uçak var. Devletin bir uçağı olur hadi bir tane de yedeği olur. 14 uçak var. Bakan yardımcıları bile tarifeli uçmuyor. Yangın dediğimiz zaman gökyüzünde yeterli müdahale yapılmıyor.

Bu işte kullanabilecek gerçek anlamda bir filo oluşturulabilmiş değil, mevcut filo da zayıf. Bu konuda büyük bir seferberliğe ihtiyaç var. Milletin ve kurumların da önünü tıkayan anlayış var. İnsanlar kömür oldu gitti, ailelerine ne diyeceğimizi bilemedik.

İlk başta liyakatsizlikten ve yönetim beceriksizliğinden başlayarak geldiğimizde iktidarlarının bu son döneminde ülkede kadınlar için de, çocuklar için de, yoksullar için de, emekçiler için de, ormanlar için de, ormanın içindeki hayvanlar için de söndürmeye çalışan orman emekçileri için de felaket felaket üstüne geliyor.

"CHP'NİN OLDUĞU DEĞİL OLMADIĞI KOMİSYONDAN KORKSUNLAR"

Anayasayı değiştirmek için bu komisyonu kuramazlar. Meselenin gerçekten çözüleceği bir komisyonda oluruz. CHP'nin olduğu değil olmadığı komisyondan korksunlar. Demokratikleşme olursa oluruz. Komisyonda nitelikli çoğunluk ile karar alındığında yer alırız. Kararların uzlaşı ile çıkması gerekiyor. Komisyon eşit temsille oluşmalı.

"MİLLET MERKEZLİ SİYASET YAPIYORUZ"

Millet merkezli siyaset yapıyoruz. Millet merkezli siyaset; millet için İstanbul'da olman gerekiyorsa İstanbul'da, Kars'ta olman gerekiyorsa Kars'ta, Meclis'te olman gerekiyorsa Meclis'te, meydanda olman gerekiyorsa meydanda, Saraçhane'de, nerede bulunmak gerekiyorsa orada yapılır. Ankara merkezli dersen, pergel gibi bir ayağını Ankara'ya koyarsan işte böyle kendi etrafından döner durursun."