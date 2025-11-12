19 Mart'ta başlayan İBB operasyonunun iddianamesi tam 237 günde tamamlandı.

3 bin 741 sayfalık iddianamede tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenirken, CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 69'uncusunu Sultanbeyli'de gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL 20 ŞEHİT İÇİN DUA OKUTTU

CHP lideri Özgür Özel, Sultanbeyli’deki mitingde, CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ekin Aras'ı sahneye çağırarak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker için dua okuttu.

'ÇINAR 6. KATTA İNTİHARA KALKIŞMIŞ'

Özgür Özel, iddianamede yer alan gizli tanıklar ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Özel, 'İlk başlarda bir Çınar vardı. Her iftirayı o atardı. Her yerde 'Çınar'ın dediğine göre' yazardı. Sonra gizli tanık Çınar'la araları bozulmuş. Çınar'ı 7. kata almamaya başlamışlar. Çınar adliyede 6. katta intihara kalkışmış. Tanık Çınar'ın aylar önce söylediği ifadeleri, ilke diye bir gizli tanığa söyletmişler' ifadelerini kullandı.

CHP'li Murat Emir ise, konuyla ilgili, dikkat çeken bir video paylaştı. X hesabından paylaşımda bulunan Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sorular iletti.

Emir, yaptığı paylaşımda Akın Gürlek'e şunları sordu,

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular:

1- Videoda ki kişi tanıyor musun?

2- Gizli tanıklarınızdan biri mi?

3- Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?'

'PARTİ KAPATMAK DARBECİLERİN İŞİ DEĞİL MİDİR?'

Saat 19.30’da Kent Meydanı'nda başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özel CHP'yi kapatma iddialarına sert yanıt verdi. Özel, 'Parti kapatmak darbecilerin işi değil midir? Recep Tayyip Erdoğan havlu atmış bir siyasetçidir. Bu millete zorla kendini dayatmaktadır. Bütün demokratlara sesleniyorum. Vakit demokratik siyaseti beraber savunmaktır' dedi.

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

'İlk kez bugün mitingimizde şarkılar çalmadı, çalmayacak. 20 pırıl pırıl askerimizi, canımızı kaybettik. Onun için bugün burada şarkı yok, neşe yok. Herkesi 1 dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum.

'CESARETİNİZ VARSA YARGILAMALARI CANLI YAYINLAYIN'

En sonda söyleyeceğim lafı şimdi söylüyorum. Cesaretiniz varsa yargılamaları canlı yayınlayın. Millet haklıyı da görsün, iftiracıyı da görsün!

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A ALYANS GÖNDERMESİ

Var mısın sayın Erdoğan? Çıkaralım siyasi ahlak kanunu, kim haram yemiş, kim zenginleşmiş millet görsün! Bak burada ne var sayın Erdoğan? Burada Özgür'ün alyansı var. Benim, Ekrem Başkan'ın yüzükten geldiği noktada izah edemeyeceği bir şey yok. Ama sen o yüzüğün üzerine neler koydun be adam, onu anlat önce!

Millete itibar suikastı yapmak kolay. Kendinden bildiğin işi başkasına kara diye çalma. Otur oturduğun yerde!

Ekrem Başkan cumhurbaşkanı adayı olmak istiyormuş, bunu iddianameye suçmuş gibi yansıtmışlar. Be adam, 15 milyon kişi Ekrem Başkan'ı aday yaptı. Biz bu suçu 15 milyon kişi sokaklarda, sandıklarda işledik. Bu şemaları en son Ergenekon'da Balyoz'da yapıyorlardı.

İddianamede iddia şudur: Gizli tanıklar ilk başta üç taneydi. Bunların sayısını 15'e çıkarmışlar. Onlarca arkadaşımıza suçlamalarda iftiracıların söyledikleri var. İlk başlarda bir Çınar vardı, her iftirayı o atardı. Sonra bu Çınar'la araları bozulmuş, attığı yalanlar birbiriyle benzememiş. Bu Çınar 7. kata alınmamaya başlanmış, 6. katta intihara kalkışmış. Bütün adliye muhabirlerinin bildiği o olay Çınar'mış. Ondan almışlar, İlke diye gizli tanığa söyletmişler.

'YANDAŞ BASIN O VALİZ VALİZ PARA VAR DEDİĞİN PARALAR NEREDE?'

İddianamede kanıt yoktur iddia vardır. İddianame bomboştur. Yıllardır 12 Eylül darbecilerinin acziyetine gülerdik... İddianamede İngiliz İstihbarat örgütüne M16 yazmış, MI6 yazacağına...

Eğer bir kör kurşun bulabildiniz mi? Ne dediler valizlerle para taşıdılar. İstanbul İl Başkanımız açtı valizleri, jammerları gösterdi. Para var diyorlardı, jammer çıktı. İddianamede de jammer var diye servis ettiler sonra. Yandaş basın o valiz valiz para var dediğin paralar nerede?

'PARTİ KAPATMAK DARBECİLERİN İŞİ DEĞİL MİDİR?'

Murat Ongun'un 10 yaşındaki oğlunun karton kumbarasında para arayanlara, kızının küpesini altın sanıp dedektöre tutanlara, zapta geçirmeye çalışanlara, çoluğu çocuğu ağlatanlara söylüyorum. Yaz boyunca attığınız yalanlara nerede, sizin ahlâkınız nerede!

Parti kapatmak darbecilerin işi değil midir? Recep Tayyip Erdoğan havlu atmış bir siyasetçidir. Bu millete zorla kendini dayatmaktadır. Bütün demokratlara sesleniyorum. Vakit demokratik siyaseti beraber savunmaktır.'

'AYLARCA MİLLETİ TURPLA, AHTAPOTLA OYALADILAR'

Ne kadar çok çalıştığımızı, milletin parasını doğrudan millete verme anlayışıyla ne kadar çok iş yaptığımızı tüm İstanbul gibi, tüm Türkiye gibi, Sultanbeyli de gördü. Bizim projelerimizle yarışmak, milletin bize gösterdiği ilgi ve teveccühün üstüne çıkmak, o koltuk sevdalılarına zor geldi. Onun yerine iftira, tehdit, şantaj üzerinde yükselen, temelsiz davalarla bizi hedef aldılar. İspatsız, kanıtsız açtıkları davalar boşa düşer diye, adaylığımı önlemek, kendilerini garanti altına almak için benim 30 yıllık diplomamı iptal ettirdiler. Büyük bir algı operasyonuna girişip, aylarca milleti turpla, ahtapotla oyaladılar ama hiç kimseyi kandıramadılar. İsmimi terörle, casuslukla yan yana getirip, hayali senaryolar yazıyorlar, yine kimseyi kandıramıyorlar. Onları kurtaracak yalan, iftira kalmadı. Milletin önüne çıkacaklar ve yaptıklarının hesabını sandıkta ödeyecekler.'