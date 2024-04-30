Özel'in masaya oturmak için tek şartı ortaya çıktı

CHP’nin, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması koşuluyla Anayasa konusunda görüşmelere açık olduğu ifade edildi ve müfredat değişikliğine tepki olarak geniş çaplı bir miting düzenlenmesi planlandığı öğrenildi.

BirGün gazetesinin haberine göre, CHP MYK’sının temel gündem maddeleri, Erdoğan-Özel görüşmesi ve müfredat değişikliği oldu. Özgür Özel, müfredat değişikliği hakkında bilgi alırken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilere Anayasa gündemiyle yapacağı ziyaretler de toplantıda gündeme geldi.

BELEDİYE BORÇLARINA İLİŞKİN ENDİŞELER

Özel’in Erdoğan ile görüşmesinde, AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin mali durumlarına dair endişeleri dile getireceği belirtildi. Ayrıca, CHP Yerel Yönetimler Birimi’nin 1 Nisan itibarıyla borç yükünü belgeleyen bir çalışma hazırladığı ve bu çalışmanın görüşme sırasında ele alınacağı kaydedildi. CHP Lideri Özel, Anayasa tartışmalarına katılma şartının AYM ve AİHM kararlarına uygunluk olduğunu vurguladı.

ESKİ GENEL BAŞKANLARLA TOPLANTI

Özel, Erdoğan ile görüşmeden önce CHP’nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek fikir alışverişinde bulunacağı bildirildi. CHP kaynakları, Erdoğan ile yapılacak görüşmeye yönelik eleştirilere, “Kişisel ajandamızla değil, halkın sorunlarını çözmek için orada olacağız” şeklinde yanıt verdi.

MİTİNG DÜZENLENECEK

Toplumda büyük yankı uyandıran müfredat değişikliği de MYK’nın odak noktalarından biri olarak belirlendi. CHP’nin, 30 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş liderliğinde akademisyenlerle müfredat konusunu tartışacağı ve müfredat değişikliğine karşı bir miting düzenlemeyi planladığı ifade edildi.