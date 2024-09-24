Özelleştirme İdaresi'den 301 milyonlik arazi ihalesi

Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi'den 301 milyonlik arazi ihalesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 301 milyon liralık arsa satışı...Kamuya ait 13 bin 157 metrekarelik alan böylece özelleşmiş oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) gerçekleştirilen İstanbul-Şile ve Aydın-Didim'deki 2 taşınmazın özelleştirilmesi ihalelerinde devletin arazileri 301 milyon lira satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) gerçekleştirilen İstanbul-Şile ve Aydın-Didim'deki 2 taşınmazın özelleştirilmesi ihalelerinde toplam 301 milyon lira teklif sunuldu.

ÖİB açıklamasına göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul-Şile'deki toplam 5 bin 616,83 metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 80 milyon lira bedelle Gökkuşağı Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketince verildi.

ÖİB adına kayıtlı Aydın-Didim'deki 7 bin 541,56 metrekare yüzölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi de yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi 221 milyon lira bedelle Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sundu.

Böylece, 2 ihalede toplam 301 milyon lira teklif alındı.

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