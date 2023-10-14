Özge Özpirinçci babasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci, önceki hayatını kaybetmişti. Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Özge Özpirinçci babasını son yolculuğuna uğurladı

Meslektaşı Burak Yamantürk ile mutlu bir evlilik sürdüren, Mercan adında bir kızı olan Özge Özpirinçci, önceki gün baba acısıyla sarsılmıştı. Oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci yaşamını yitirmişti.

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Kadri Emrah Özpirinçci, öğlen namazına müteakip kılanan ceneze namazıyla Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

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ÖZGE'NİN TARİFSİZ ACISI

Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Özge Özpirinçci'yi, eşi Burak Yamantürk ve oyuncu arkadaşları teselli etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Bülent İnal, Umut Evirgen, Necip Memeli, Alina Boz, Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Öztekin ve Metin Akdülger gibi çok sayıda ünlü isim, Özge Özpirinçci'yi acılı gününde yalnız bırakmadı.

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Özpirinçci'nin yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Babasının tabutu başından bir an olsun ayrılmayan oyuncu, namaz sırasında babasının fotoğrafına sarılarak ağladı.

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