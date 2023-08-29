Özge Özpirinçci ve eşi tatil kaçamağı yaptı

Soluğu Bodrum'da alan Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti, gazetecilerle sohbet etti. İkili, "Bugün Mercan yok. Karı-koca bir kaçamak yapalım" dedi

Özge Özpirinçci ve eşi tatil kaçamağı yaptı

18 Eylül 2021'de nikah masasına oturan oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yıl aralık ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ikilinin Bodrum tatili sürüyor.

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Çift, önceki gün Bitez'deki bir plajda objektiflere yansıdı.

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Özpirinçci ile Yamantürk, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

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Kızları Mercan'ı babannesine bıraktıklarını söyleyen Özge Özpirinçci, "Bugün Mercan yok. Karı-koca bir kaçamak yapalım" şeklinde konuştu.

Pembe renkli bir bikini giydiği görülen ünlü oyuncu ile eşinin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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