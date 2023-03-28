Özge Özpirinçci'den Esra Balamir'e 'paçoz' yanıtı

Oyunculuğu kadar doğal haliyle de dikkat çeken Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmaması ve rahat tarzıyla çoğu zaman eleştiri alıyor. Özpirinçci'ye bir eleştiri de sunucu Esra Balamir yaptı.

Esra Balamir, katıldığı ‘2. Sayfa’ isimli magazin programında Özge Özpirinçci için şu sözleri sarf etti:

"Özge’yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce. Sadece saçının önündeki beyazlar da değil sorun. Üstü, başı, tarzı…"

Özge Özpirinçci ise kendisine ‘paçoz’ diyen Esra Balamir’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'SONSUZA KADAR İSYAN'

Oyuncu, İngilizce bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan."