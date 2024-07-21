Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı

Show TV'nin ikinci sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu'nda yeni başrol karakter Bora'nın kim olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti.

Sandık Kokusu’nun ikinci sezonunda yer alacak erkek başrol belli oldu. Yeni sezonda iddialı bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Öztürk, dizinin kadrosuna dahil oldu.

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Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu'nda yer alacak olan Öztürk, Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstleneceği bu yapımda Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hayatına girecek olan Bora karakterine hayat verecek.

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Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral gibi oyuncularla bir araya gelecek olan Öztürk, Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizide yer alacak.

Dizinin hikayesi yenilenecek ve yeni sezon Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin Urfa'da geçen sahneleriyle başlayacak.

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