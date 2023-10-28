Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı

Geçtiğimiz yıl babasını trafik kazasında kaybeden manken Özge Ulusoy, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı

Modacı Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Ülkeme bir armağan” diyerek tanımladığı koleksiyonunu, Tersane İstanbul’ da, defileyle tanıttı.

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Dünyanın en mistik topraklarına saygı duruşu niteliğindeki koleksiyonun sunulduğu defileye, sanat, moda, tasarım, cemiyet ve iş dünyasından 500 davetli katıldı. Özge Ulusoy da geceye katılan davetliler arasındaydı.

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3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Ulusoy, 73 yaşındaki babasını geçtiğimiz yıl bir trafik kazasında kaybetmişti. Yaşananların ardından ise dava yoluna giderek bu olayın sonuçlanmasını istemişti. Geçtiğimiz hafta dava sonuçlandı. Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a aracı ile çarpan Elif Nasır, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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"BABAMI SUÇLU GÖSTERDİLER İLK BAŞTA"

Konuyla ilgili konuşan Özge Ulusoy, "Babamı suçlu gösterdiler ilk başta. Yalancı şahitler ile yapıldı bu. Adli tıp raporu ile babamın tamamen suçsuz olduğu kanıtlandı. Hapis cezası bir nebze de olsa içimizi rahatlattı aslında. Üst mahkemeye de gittim ama sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü bu dava başkalarına da bir emsal olacak. Bana başın sağ olsun bile demedi karşı taraf" diyerek sonuna kadar bu davanın arkasında olduğunu dile getirdi.


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