Özge Ulusoy 'karar ayı' notuyla paylaştı

Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Devam eden mahkeme süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konunun takipçisi olacağını söyleyen Özge Ulusoy, Ekim ayının mahkemenin karar ayı olduğunu söyledi ve bir aile fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:

"Ekim ayı doğum günüm diye bu yaşıma kadar hep mutlu etti bizi...

Şimdi ise seni yaya geçidinde öldürüp bir de şımarıkça adaletten kaçmak için suçlayan vicdansızlarla olan duruşmamızın karar ayı!

Hak ettiği cezayı yanındaki yalancı şahitlerle birlikte alması ve cezaevine dönmesi şu hayattaki tek dileğim bu sene Baba... Senin kaybının acısını katmerleyip hayatımızı mahvettiler çünkü!"