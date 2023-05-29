Özge Ulusoy sonuçlar belli olmadan önce paylaştı. 'Diğer taraf ülkeden gitmeyecek'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündeme dair konularda önemli paylaşımlara imza atan Özge Ulusoy, seçim sonuçları belli olmadan önce yaptığı paylaşım ve kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

Seçimin sonucundan daha önemli olanın insanların birlikte yaşamasının ne kadar önemli ve gerekli olduğuna vurgu yapan Ulusoy şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü seçimin sonucu ne olursa olsun, güzel ülkem için istediğim tek şey sevgi, saygı, barış, hak hukuk ve adalet içerisinde yaşamamız.

Türk milletinin birbirini ne kadar sevdiğini zor zamanlarda nasıl kenetlenebildiğini ve birbirine nasıl destek olabildiğini çok yakın bir zamanda çok acı bir afetle tekrar gördük.

Seçimin sonucunda kazanan taraf kim olursa olsun diğer taraf bu ülkeden gitmeyecek.

Yani demem o ki dostça anlayışla sevgiyle ayrılmadan ötekileştirmeden birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun"