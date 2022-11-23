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Özge Ulusoy tahammül edemediği tek şeyi açıkladı

İzmir'de podyuma çıkan Özge Ulusoy "Tembel ve müşkülpesent insanlara tahammülüm yok" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:56
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Özge Ulusoy: Tembellere tahammülüm yok

Özge Ulusoy tahammül edemediği tek şeyi açıkladı
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İzmir'de düzenlenen 16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında gerçekleşen Ümit Collection defilesinde Özge Ulusoy, Didem Soydan, Ebru Öztürk Simge Ünal ve Rönasans Ajans mankenleri podyuma çıktı.

Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı defilede mankenler Ümit Collection'ın birbirinden şık kreasyonlarını podyumda sergilediler.

Defile sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy "Daha önce çok güzel bir çekim yapmıştık. Benden ilham alarak koleksiyonu oluşturmuşlardı. Çok gurur verici bir şey. Defilesinde de olmak çok güzel bir duygu" dedi.

Kendi adınıza koleksiyon çıkarmayı düşünüyor musunuz sorusuna da Ulusoy "Herkes bir yapsın çekilsin. Sonra ben yapacağım. Bu ara herkes her işi yapıyor. Ben kendi alanımla ilgileniyorum" cevabını verdi.

Özge Ulusoy bir basın mensubunun "Bu sektörde neye tahammül edemiyorsunuz sorusunu da "En çok tahammül edemediğim şey tembellik. Müşkülpesent ve tembel insanlardan hoşlanmıyorum" diye yanıtladı.

 

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