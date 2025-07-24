Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı

Bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde adeta bir fiyasko yaşandı. Ödül törenine Bowax şirketinin sahibi Lokman İn'in açıklamaları damga vurdu. Önce sesi kesilen daha sonra müzikle susturulmaya çalışılan iş insanı, Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia etti.

ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Lokman İn'in ödül açıklamalarıyla bir anda ortalık karıştı.

Ödülünü alan iş insanı 'Birkaç bir şey söyleyebilir miyim?' diyerek sözlerine başladı. Lokman İn, '19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim' dedi. O sırada mikrofonun sesi kısılırken İn, 'Sesi kapattın ama sesi kapatman bir şey ifade etmiyor. Söyleyeyim söyleyeceğimi, buraya kadar getirdiniz ya!' ifadelerini kullandı.

'DOLANDIRILDIĞIM KİŞİ TARAFINDAN ÖDÜL ALMAK İLGİNÇ”

İn sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum ya. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?' diyerek yaşadıklarını anlattı ve sahneden gülerek indi.''

O anlar, Bowax Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından "Özge Ulusoy Tarafından Nasıl Dolandırıldık?" başlığıyla paylaşıldı.

Özge Ulusoy henüz konuya dair bir açıklamada bulunmazken Lokman İn de sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

Açık konuşma zamanı…#özgeulusoy ile profesyonel bir iş birliği gerçekleştirdik.⁰Tüm ödemeleri eksiksiz yapıldı. Ancak verilen sözler tutulmadı, içerikler paylaşılmadı.

Dün bir ödül töreninde, sahneye çıkmam beklenirken menajeri Mine Kayakiran tarafından sunucu Özge Ulusoy… pic.twitter.com/Omex8CzWKw — Lokman İn (@lokman_in) July 24, 2025

TÜM ÖDEMELERİ EKSİKSİZ YAPILDI ANCAK…

"Açık konuşma zamanı…

Özge Ulusoy ile profesyonel bir iş birliği gerçekleştirdik.

Tüm ödemeleri eksiksiz yapıldı. Ancak verilen sözler tutulmadı, içerikler paylaşılmadı.

Dün bir ödül töreninde, sahneye çıkmam beklenirken menajeri Mine Kayakiran tarafından sunucu Özge Ulusoy sahneden bilinçli olarak indirildi.

Tüm bu yaşananların ortasında,

Özge Ulusoy hiçbir şey olmamış gibi programı sunmaya devam etti.

Herkesin kiminle çalıştığına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz."