Özge Ulusoy’un güzellik sırrı alay konusu oldu

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve ardından podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, son günlerde değişimiyle gündeme geldi.

Güzellik merkezinde yüzüne işlem yaptıran Ulusoy'un fotoğraflarına, "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Ne gerek vardı Özge Hanım, önceki haliniz çok çok güzeldi", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" gibi yorumlar yapılmıştı.

GÜZELLİK SIRRIYLA GÜNDEM OLDU

Özge Ulusoy ise estetik yaptırmadığı iddiasında. Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy “Her ne kadar ‘çok estetik yaptırdı’ deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düştü.

Özge Ulusoy'un eski halleri ve geçmişten bugüne değişimi sosyal medyada paylaşılarak "Valla bende günde iki buçuk litre su içiyorum ama elmacık kemiklerime daha etki etmedi" yorumları yapıldı.

Özge Ulusoy gündem olunca son halini paylaşarak "Gerektikçe botoks tavsiyem" dedi.



