Özge Ulusoy’un güzellik sırrı alay konusu oldu

Özge Ulusoy’un yüzünde yaptırdığı bazı değişiklikler eleştirilere neden olmuştu. Ulusoy estetik iddialarını reddedip doğal güzelliğini bol su içmeye bağlayınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özge Ulusoy’un güzellik sırrı alay konusu oldu

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve ardından podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, son günlerde değişimiyle gündeme geldi.

intro-1690805988.jpg

Güzellik merkezinde yüzüne işlem yaptıran Ulusoy'un fotoğraflarına, "İnsan bunu kendine neden yapar?", "Ne gerek vardı Özge Hanım, önceki haliniz çok çok güzeldi", "Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?", "Hiç iyi görünmüyorsunuz", "Lütfen biri size dur desin" gibi yorumlar yapılmıştı.

640xauto-1.jpg

GÜZELLİK SIRRIYLA GÜNDEM OLDU

Özge Ulusoy ise estetik yaptırmadığı iddiasında. Güzellik sırrını açıklayan Ulusoy “Her ne kadar ‘çok estetik yaptırdı’ deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düştü.

Özge Ulusoy'un eski halleri ve geçmişten bugüne değişimi sosyal medyada paylaşılarak "Valla bende günde iki buçuk litre su içiyorum ama elmacık kemiklerime daha etki etmedi" yorumları yapıldı.

640xauto.jpg

Özge Ulusoy gündem olunca son halini paylaşarak "Gerektikçe botoks tavsiyem" dedi.


İlgili Haberler
Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı
Özge Ulusoy sonuçlar belli olmadan önce paylaştı. 'Diğer taraf ülkeden gitmeyecek'
Özge Ulusoy'dan ikinci tur öncesi önemli seçim uyarısı. "Ben herkese söyledim ama inanmadılar"
Özge Ulusoy'dan esprili karşılaştırma. 15 yıl öncesine götürdü
Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı Sağlık
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Vitor Hugo transfer gündemi bitti Spor
Vitor Hugo transfer gündemi bitti
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak Dünya
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı Ekonomi
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı