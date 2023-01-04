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Saat 22.00'den sonra alkol satan yandı. Cezaya da zam geldi

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akşam saat 22:00'den sonra alkol satışına kesilen cezaya gelen zam miktarını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 03:48
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Özgür Aybaş 22.00den sonra alkol satışına gelen ceza zammını açıkladı

Saat 22.00'den sonra alkol satan yandı. Cezaya da zam geldi
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, idari para cezasına gelen zammın arttığını söyleyerek üst limitin 1 milyon 60 bin TL’ye çıktığını bildirdi.

Aybaş, Türkiye’de 2013’ten beri uygulanan cezaya gelen zammı Twitter’dan duyurdu. 

Buna göre alt limit 215 bin 337 TL, üst limitse 1 milyon 60 bin TL oldu.

AKP’nin 2020 ekiminde Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.

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