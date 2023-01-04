Saat 22.00'den sonra alkol satan yandı. Cezaya da zam geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, idari para cezasına gelen zammın arttığını söyleyerek üst limitin 1 milyon 60 bin TL’ye çıktığını bildirdi.

Aybaş, Türkiye’de 2013’ten beri uygulanan cezaya gelen zammı Twitter’dan duyurdu.

Buna göre alt limit 215 bin 337 TL, üst limitse 1 milyon 60 bin TL oldu.

AKP’nin 2020 ekiminde Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.